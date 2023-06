Bürgerbus Rheinberg Geschenke für Fahrgast Nr. 100.000

Der Rheinberger Bürgerbus schreibt weiter an seiner Erfolgsgeschichte. Am 7. Mai 2013 wurde der Verein gegründet, am 10. März 2014 brach der Mercedes Sprinter zu seiner ersten Tour auf. Nach etwas zögerlichem Beginn gab es eine kontinuierliche Steigerung der Fahrgastzahlen. Waren es bis Oktober 2016 bereits 10.000, so lag die Gesamtzahl Anfang 2019 bei 43.000. Corona ließ die Fahrgastzahlen um knapp die Hälfte einbrechen (von 1200 im Monat auf weniger als 800).