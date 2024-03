Nach Automatensprengung in Rheinberg Deutsche Bank an der Gelderstraße ist wieder geöffnet

Kundinnen und Kunden der Deutschen Bank können die Rheinberger Geschäftsstelle der Bank an der Gelderstraße in der Fußgängerzone inzwischen wieder durch die Eingangstür erreichen. Dort stehen ihnen die vertrauten Berater und Beraterinnen zur Verfügung. „Es gibt hier keinerlei Einschränkungen mehr“, teilte eine Sprecherin der Bank mit. Die Wiedereröffnung der Selbstbedienungszone mit allen Bankdienstleistungen ist für Mittwoch, 13. März, geplant. Da die Arbeiten derzeit noch nicht beendet seien, könne eine kurzfristige Verschiebung des Termins allerdings nicht komplett ausgeschlossen werden, hieß es. Am frühen Morgen des 11. Januar hatten bisher unbekannte Täter die Geldautomaten gesprengt und damit erheblichen Schaden angerichtet.