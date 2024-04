In der Rheinberger Europaschule Gesamtschüler befragen Politiker zur Europawahl

Am Freitag, 19. April, findet im Oberstufen-Forum der Rheinberger Europaschule an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße auf Einladung der Schüler eine Podiumsdiskussion statt. Sie wird von Schülerinnen und Schülern moderiert, die sich im Unterricht in den Fächern Sozialwissenschaften und Geschichte mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Als Vertreter der Parteien nehmen teil: Für die CDU Stefan Berger (Mitglied des Europaparlaments), für die SPD René Schneider (Mitglied des Landtags NRW), für die FDP Michael Terwiesche (Mitglied des Kreistags Wesel), für die Grünen Ralf Winstroth (Mitglied des Stadtrats Rheinberg). Die Veranstaltung ist öffentlich und so angelegt, dass auch interessiertes Publikum an der Diskussion teilnehmen kann. Beginn ist um 18.30 Uhr, die Veranstaltung ist auf 90 Minuten angesetzt. Anmeldung bitte über folgende E-Mail-Adresse: info@europaschule-rheinberg.de.