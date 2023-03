Schützen in Rheinberg Sebastianer haben 14 neue Mitglieder

Die Generalversammlung der St.-Sebastianus-/St.-Georgius-Schützenbruderschaft – kurz: die Sebastianer – begann mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter, danach setzten sich knapp 50 Vereinsmitglieder in der Gaststätte Alte Apotheke am Großen Markt zusammen. Der Präsident der Bruderschaft, Heinz Geßmann, begrüßte unter anderem Königin Kathrin Stoppa-Viehoff, Ehrenmitglied Gerd Passen und Ehrenringträger Toni Wittenhorst sowie den Bezirksbundesmeister Wilhelm Willemsen.