Kommunalpolitik in Rheinberg Gender-Debatte spaltet den Stadtrat

Jetzt hat die Gender-Debatte auch Rheinberg erreicht. In der Ratssitzung setzte sich fort, was sich im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss zwei Wochen zuvor schon abgezeichnet hatte: Wenn es darum geht, Sprache auf den aktuellen Stand zu bringen, helfen Argumente nicht viel. Männlein, Weiblein, divers, mit oder ohne Sternchen gekennzeichnet, beim Ringen um richtige, angemessene oder angebrachte Sprache oder Schreibweise zerfällt auch die politische Kommunal-Gesellschaft in zwei Lager, die nicht auf einen Nenner kommen. Die einen halten Gendern für den größten Schwachsinn unter der Sonne, die anderen für eine absolute Notwendigkeit.