Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club und Stadtmarketing Rheinberg : Gemeinsam zu den Alltagsmenschen radeln

Der Schwimmer stand erst am Hegerbecken und jetzt an der Wasserfontäne auf dem Großen Markt. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg/Kamp-Lintfort Die ADFC-Ortsgruppe Rhenberg bietet am Donnerstag, 6. August, gemeinsam mit dem Stadtmarketing Rheinberg eine abendliche Fahrradtour zu den „Alltagsmenschen“ in Rheinberg und Kamp-Lintfort an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die lebensgroßen Betonfiguren der Künstlerin Christel Lechner (RP-Foto: Armin Fischer) können noch bis zum 8. November dieses Jahres an ausgewählten Standorten in Rheinberg und Kamp-Lintfort bestaunt werden. Bärbel Kathagen vom Stadtmarketing in Rheinberg wird den Tour-Teilnehmern bei einer Ausstellungsführung zu Christel Lechners Alltagsmenschen Wissenswertes über die Figuren berichten.