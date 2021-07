Ferienprogramm in Rheinberg : Gemeinsam Kunst auf die Zuff-Wand gesprüht

Ferienprogramm in Rheinberg

Rheinberg Manuela Bechert und Renan Cangiz, die beiden Kulturmacher vom Spanischen Vallan im Stadtpark, sind absolut zufrieden damit, wie ihre Workshops gelaufen sind.

Manuela Bechert und Renan Cangiz, die beiden Kulturmacher vom Spanischen Vallan im Stadtpark, sind absolut zufrieden damit, wie ihre Workshops gelaufen sind. Wie berichtet, hatten sie an den ersten Tagen der Sommerferien drei Workshops zum Thema Hip-Hop für Kinder, Jugendliche und junge Erwachse am Spanischen Vallan angeboten, bevor der Graffiti-Künstler Fabian von der Mindstate-Kreativagentur am Jugendzentrum Zuff einen farbenfrohen Abschluss setzte.