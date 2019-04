Besuch der Ministerin : Gelungener Naturschutz mit Geld der EU

Im Rheinbogen wird massiv ausgekiest und der Kohlebergbau hat seine Spuren hinterlassen. Dennoch können sich dort Flora- und Fauna entfalten. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg In den vergangenen Jahren sind mehr als drei Millionen Euro in den Orsoyer Rheinbogen geflossen – überwiegend Fördergelder der EU. Umweltministerin Ursula Heinen-Esser schaute sich das Naturschutzgebiet an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nicht nur die 13 stattlichen, ruhig vor sich hin weidenden Wasserbüffel machten Eindruck. Ursula Heinen-Esser, Landesministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, war bei ihrem Besuch im Orsoyer Rheinbogen auch von unspektakulären Dingen begeistert. Von den weißen Blüten des dicht am Boden wachsenden Milchsterns etwa oder auch von der schnell als Unkraut abgestempelten Kleinen Wiesenraute. Auch Flockenblume, Salbei und Wiesenknopf blühten. „Wir haben hier Rote-Liste-Arten noch und nöcher“, unterstrich Sabine Engler von der Biologischen Station des Kreises Wesel.

Hätte die Zeit gereicht, hätte man sich auch noch auf die Lauer legen können, um die beiden in Eversael bekannten Uferschnepfen, eines der rund 20 registrierten Kiebitzpärchen oder dort brütende Rotschenkel zu beobachten.

NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (hier mit Klaus Lorenz, dem Vorsitzenden der Biologischen Station des Kreises Wesel) machte bei ihrem Besuch im Orsoyer Rheinbogen auch Handyfotos. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Info Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Rheinberg Teilnehmer Auch Deichverband, Kreisverwaltung, Kiesunternehmen Hülskens und Ministerium waren vertreten, ebenso die Politik – etwa SPD-Landtagsmitglied René Schneider. Eintrag Bürgermeister Frank Tatzel bat Ministerin Heinen-Esser erfolgreich, sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen.

„Das ist ja wirklich wunderschön hier bei Ihnen“, entfuhr es der Ministerin, die mit einem von einem Traktor gezogenen Planwagen durch das Naturschutzgebiet gefahren wurde. Ihr Fazit nach der Tour fiel entsprechend begeistert aus: „Ich bin fasziniert von der Geschichte dieses Naturschutzgebietes. Das ist ja eine echte Erfolgsstory.“ Hörte sie doch nicht nur, dass der Rheinbogen Anfang der Siebziger um ein Haar zu einem riesigen petrochemischen Veba-Werk umgekrempelt worden wäre, sondern auch, dass die durch den Kohleabbau entstandenen Absenkungen zu einer letztendlich für den Naturschutz nützlichen Vernässung der Wiesen führte. Selbst die gigantischen Auskiesungen haben noch ihr Gutes, tragen sie doch zu einer Modellierung der Landschaft bei, lassen etwa als Wasserspeicher geeignete Senken entstehen. 75 des insgesamt mehrere hundert Hektar großen Rheinbogens wollte die Biologische Station des Kreises Wesel ursprünglich ankaufen, 93 Hektar sind es letztendlich geworden. Allein von 2013 bis 2018 sind 3,2 Millionen Euro in das Gebiet geflossen – 50 Prozent aus dem Life+-Projekt der Europäischen Union, die anderen 50 Prozent von Land und Kreis. „Wir sind schon vor über 20 Jahren in das EU-Projekt ,Natura 2000’ für besonders schutzwürdige Gebiete aufgenommen worden“, informierte Klaus Lorenz, erster Vorsitzender der Biologischen Station.