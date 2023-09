Tanzwerkschau der Dom-Musikschule in Rheinberg Auftritte voller Leidenschaft

Die Tanzwerkschau in der Rheinberger Stadthalle knüpft weiter an die Tradition der Vorjahre an und begeisterte das Publikum vor vollen Rängen erneut. Mit 18 Auftritten zog die Werkschau die ungeteilte Aufmerksamkeit auf sich. Freunde und Familienangehörige waren völlig aus dem Häuschen. Die verschiedenen Tanzgruppen, angefangen von Anfängern bis Fortgeschrittenen, boten bei ihrer Bühnenschau die Bandbreite ihres tänzerischen Könnens, angefangen bei Jazz über Hip Hop, Tanztheater bis Modern Dance. Vertreten waren Kinder, Jugendliche wie auch Erwachsene. Ihre Leidenschaft für den Tanz war spürbar „Wir merken, wie groß nach Corona weiterhin der Wunsch ist, sich zur Musik zu bewegen“, freute sich Valérie Petit, Geschäftsführerin der Dom-Musikschule Xanten (DMX).