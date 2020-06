Schulausschuss in Rheinberg : Geliehene Laptops: SPD macht Rückzieher

Rheinberg Philipp Richter, Sachkundiger Bürger der SPD, lenkte in der Sitzung des Schulausschusses am Donnerstagabend ein. Er dankte der Verwaltung für die Beantwortung der Fragen, die die SPD eingereicht hatte.

Die SPD hatte Kreide gefressen und ruderte am Donnerstagabend im Schulausschuss kräftig zurück. Im RP-Gespräch Anfang Mai hatten die Genossen Philipp Richter und Peter Tullius es als „Skandal“ bezeichnet, dass sich die Verwaltung Laptops der Grundschulen Millingen und Orsoy ausgeliehen hatte und sie Stadthaus-Mitarbeitern fürs Homeoffice zur Verfügung gestellt hatte. An den Schulausschuss, der in der Stadthalle tagte, erging nun der Antrag, in dem die SPD um Klärung bat und die sofortige Rückgabe der Geräte an die Schulen forderte.