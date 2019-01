Rheinberg : Gelebte Integration in der Budberger Turnhalle

Jungen und Mädchen, auch aus der ZUE in Orsoy, spielen einträchtig in der Turnhalle Budberg. Foto: Meier

Budberg Schon vor mehr als zehn Jahren hatte der unermüdliche ehrenamtliche Jugendarbeiter Robert Meier eine Idee: Warum kann man die Turnhalle in Budberg nicht an bestimmten Tagen in der dunklen Jahreszeit öffnen, damit Kinder und Jugendliche dort unter Aufsicht spielen und Sport treiben können?