Rheinberger Bürgerinitiative Gelebte Integration am Pulverturm

Die „Bürger-Initiative Rund um den Pulverturm“ kümmert sich seit Jahren darum, dass das Gelände der ehemaligen Maria-Montessori-Schule an der Kurfürstenstraße schön ist. Seit dem vergangenen Jahr nun sind Flüchtlinge in der alten Schule untergebracht. Und auch da sind die Anwohner am Ball. „Es ist uns ein großes Anliegen, eine offene und gute Atmosphäre in der Nachbarschaft zu schaffen und Berührungspunkte und Chancen der Begegnung mit unseren neuen Nachbarn zu initiieren“, sagte etwa Michaela Vervoort von der Bürgerinitiative. Sie hat die Erfahrung gemacht: „Die Flüchtlinge in der Pulverturmschule freuen sich über jeden Austausch – sicher ist das manchmal sprachlich eine Herausforderung, aber vor allem die Kinder sprechen teilweise schon sehr gut Deutsch und fungieren als Dolmetscher.“