Live-Musik in Rheinberg Zeitgenössischer Jazz in der Alten Kellnerei

Der Verein Kulturprojekte Niederrhein verabschiedet den November musikalisch in Rheinberg und Geldern. Zu hören sind das Johannes-Metzger-Quartett und Benjamin Schaefer als Gast mit zeitgenössischem Jazz aus Berlin. Mit dabei sind Benjamin Schaefer (Piano), Marc Doffey (Saxophon), Lucy Liebe (Gitarre), Fabian Timm (Bass) und Johannes Metzger (Drums). Sie treten am Mittwoch, 22. November, 20 Uhr, in der Alten Kellnerei, Innenwall 104, in Rheinberg und am Donnerstag, 23. November, 20 Uhr, im Refektorium, Ostwall 22, in Geldern auf. Der Kartenvorverkauf läuft über das Kulturbüro der Stadt Geldern, Issumer Tor 36, Telefon 02831 398444.