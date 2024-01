Täter flüchtig Geldautomatensprengung in Rheinberg – Foyer der Bank zerstört

In der Nacht zu Donnerstag (11. Januar) haben Unbekannte einen Geldautomaten einer Bank in der Gelderstraße in Rheinberg gesprengt. Dabei wurde das Foyer der Bank total zerstört. Wie die Polizei unserer Redaktion am Donnerstagmorgen mitteilte, geschah die Tat gegen 3 Uhr morgens. Mehrere Anwohner hätten einen lauten Knall gehört und die Polizei verständigt. Ein dunkler PKW sei vom Tatort geflüchtet.