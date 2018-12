Polizei sucht Zeugen : Unbekannte sprengen Geldautomaten in Rheinberg

Rheinberg Am Dienstagmorgen hat es in Rheinberg einen lauten Knall durch eine Explosion gegeben. Grund dafür war die Sprengung eines Geldautomaten.

Jetzt hat es auch Rheinberg erwischt: Am Morgen des ersten Weihnachtstages ist ein Geldautomat der Süparkassen-Filiale an der Bahnhofstraße gesprengt worden. Der Schaden ist immens, die Täter sind (offenbar ohne Beute) auf der Flucht, Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt.

Es war 6.10 Uhr am Denstagmorgen. Die meisten Rheinberger lagen noch in ihren Betten, hofften auf einen entspannten Weihnachtstag. Doch die himmlische Ruhe wurde kurz vor dem Hellwerden von einem Mark erschütternden Knall durchrissen. Glasscherben und -splitter sowie Metallteile flogen weit über die Bahnhofstraße.

Die Glasscherben und Metallsplitter flogen bis auf die andere Seite der Bahnhofstraße. Die Explosion war gewaltig. Foto: SAN

Ein Zeuge, der sich zufällig auf der Bahnhofstraße aufhielt, berichtete später der Polizei, er habe drei vermummte Männer erkennen können. Sie seien in einem grauen Audi – möglicherweise ein Modell A6 Kombi – geflohen. Das Auto sei Richtung Innenwall davon gerast.

Die Männer hatten sich im SB-Foyer der Sparkasse am Niederrhein an der Bahnhofstraße zu schaffen gemacht, hatten den linken der beiden Geldautomaten gesprengt. Die Wucht der Detonation beschädigte den Vorbau des Sparkassen-Gebäudes, in dem auch weitere Geräte stehen, in ganz erheblichem Maße. Die Polizei sprach von großem Glück, dass niemand verletzt worden sei. Die Explosion sei sehr heftig und in weiten Teilen der Innenstadt zu hören gewesen. Ungewöhnlich ist die Tatzeit. „Normalerweise werden solche Sprengungen früher vorgenommen. Nachts, und nicht erst am Morgen“, sagte ein Polizeisprecher. „Die Täter setzten wohl auf die Ruhe des Weihnachtstages.“



Sparkassen-Sprecher Jörg Zimmer sagte der Rheinischen Post, dass die Täter nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen keine Beute machten, jedoch sei an dem Geschäftshaus hoher Sachschaden entstanden. Die Vermutung, dass sie den Automaten aufbohrten und vor der Sprengung mit Gas füllten, wurde nicht bestätigt, Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 9340 zu melden. „Wir bitten unsere Kunden, die Geldautomaten in Borth, Budberg oder Orsoy zu nutzen. Aktuell gehen wir davon aus, dass wir die Geschäftsstelle an der Bahnhofstraße am Donnerstag, 27. Dezember, planmäßig öffnen können“, sagte Vorstand Bernd Zibell. Er machte sich am Dienstagmorgen persönlich ein Bild von der Lage an der Bahnhofstraße. Der Geldautomat in der Sparkassen-Geschäftsstelle in Millingen ist momentan aus technischen Gründen defekt.

Zuletzt wurde im Juli 2009 versucht, den Pavillon auf dem Aldi-Parkplatz in Moers-Eick zu sprengen. Im Dezember 2015 wurde versucht, den Geldautomaten bei Edeka Lurvink an der Sonsbecker Straße in Xanten zu knacken.