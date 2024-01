Nächtliche Explosion in Rheinberg Geldautomat gesprengt – Polizei sucht Zeugen

Sie sei am frühen Morgen über den Vorfall informiert worden, sagt sie. Die sechs Kolleginnen und Kollegen sind gleich in die Geschäftsstelle nach Kamp-Lintfort gefahren, um dort zu arbeiten. Dort, an der Moerser Straße 234, können Rheinberger Kunden der Deutschen Bank in nächster Zeit Geld am Automaten ziehen und auch Geld am Automaten einzahlen. In der Moerser Filiale am Neuen Wall 12 in der Innenstadt können Kunden auch am Schalter Geld einzahlen. Nadine D’heur bittet die Bankkunden um Verständnis für die Umstände.