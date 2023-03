Ausstellung in Rheinberg Bilder von Geflüchteten im Stadthaus zu sehen

Unter dem Motto „Kunst zeigt Gefühle“ werden in der Woche vom 20. bis zum 24. März Kunstbilder, die von Geflüchteten gemalt worden sind, im Foyer des Rheinberger Stadthauses ausgestellt. Die 50 Bilder entstanden zum größten Teil während der interkulturellen Woche, in der Kunstwerkstatt und als besonderes Projekt im Kreativraum der Zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes NRW in Orsoy.