Holz- und Fischmarkt in Rheinberg Geflicktes Pflaster bleibt vorerst so

Dieter Paus, Technischer Beigeordneter, hat Verständnis für den Unmut, hat aber keine Alternative gesehen: Sicherheit gehe vor, auch kurz vor Weihnachten, sagt er. Die Stadt sei auch abhängig davon, wann ein Unternehmen verfügbar sei. Er betonte, dass die Schäden im Bereich Holz- und Fischmarkt (dort war erst 2019 gepflastert worden) über die Gewährleistung zu Lasten des damals tätigen Unternehmens abgerechnet würden. Die Stadt habe den Untergrund mehrfach prüfen lassen und habe ein Gutachten in Auftrag gegeben. Ergebnis: Das Unternehmen habe nicht das erfüllt, was die Stadt vorgegeben habe. Nun hoffe man auf die Einsicht der Firma, doch sehe es danach momentan nicht aus, so dass man sich rechtsanwaltlich beraten lasse und sich auf einen längeren Rechtsstreit einstelle. Was höchstwahrscheinlich bedeutet: Der Flickenteppich in der Innenstadt bleibt erst einmal so, wie er ist. Dieter Paus: „Wir hoffen, dass das bald behoben werden kann.“ Der Dienstleistungsbetrieb könne so große Flächen nicht ausbessern, da müsse eine Fachfirma ran.