Naturschutz in Rheinberg Gefällte Bäume holen Politik auf den Plan

Das werde er gerne veranlassen, machte der Technische Beigeordnete Dieter Paus deutlich. Forstwirtschaft spiele als Einnahmequelle keine Rolle für die Stadt, sagte er. „Unser Ziel ist es, die Waldflächen möglichst zu erhalten.“ Hin und wieder, so auch in Budberg, müsse man aber große Bäume freistellen, indem man kleinere in der Nachbarschaft fälle, damit sich die größeren entwickeln könnten. Im Budberger Fall sei das Kronenholz der gefällten Bäume überwiegend im Wald verblieben, beispielsweise für Insekten. Eine Nachpflanzung sei im Wäldchen aus den genannten Gründen nicht geplant. Paus: „Wir halten es für sinnvoller, neue Flächen im Stadtgebiet als Wald anzulegen.“ Wild entsorgter Müll, so fügte er hinzu, sei tatsächlich ein schwer in den Griff zu bekommendes und ärgerliches Problem – nicht nur in Rheinberg.