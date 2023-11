Ökumenischer Gottesdienst in Rheinberg Gedenken mit Gedanken an den Terror in Israel

Das alles ist Jahr für Jahr irgendwie gleich, und doch ist es jedes Jahr wichtig, an die Verbrechen und an die Opfer zu erinnern. Aber diesmal werde alles anders sein, da ist sich Ulrike Thölke sicher. Zusammen mit Max Eickmann, Pastoralreferent in St. Peter, bereitet sie den ökumenischen Gottesdienst vor. „Der Schwerpunkt wird auch diesmal wieder auf dem Gedenken liegen“, sagt die Pfarrerin. Aber natürlich werden sie ansprechen, was sich am 7. Oktober 2023 zugetragen hat, sagt Ulrike Thölke. Die mörderischen Attacken der Hamas-Terroristen auf unschuldige Israelis am Gaza-Streifen. Das bestialische Abschlachten von Frauen, Männern, Jugendlichen und Kindern, die brutale Verschleppung von Geiseln in den Gaza-Streifen, den die israelische Armee inzwischen in Schutt und Asche legt.