Schule in Rheinberg Gedenken an Auschwitz-Befreiung

Zum ersten Mal hat sich die Europaschule Rheinberg mit einer eigenen Veranstaltung am Auschwitz-Gedenktag beteiligt. Vor 78 Jahren, am 27. Januar 1945 um 11 Uhr, hat die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit. Den sowjetischen Soldaten bot sich damals ein Bild des Grauens an dem Ort, an dem die Nazis Millionen von Menschen, überwiegend Juden und Jüdinnen, vergast und ihre Leichen anschließend verbrannt haben.