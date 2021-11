Kranzniederlegungen und Ansprachen : Gedenken am Volkstrauertag in Rheinberg

Das Tor der Toten in den Wallanlagen in Rheinberg. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Auch am diesjährigen Volkstrauertag – Sonntag, 14. November – wird in den Rheinberger Ortsteilen der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Vereine und Bruderschaften laden im Rahmen einer Feierstunde zu Kranzniederlegungen ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Maibusch

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden die Feierlichkeiten im vergangenen Jahr vielerorts nur im kleinen Kreis statt. In diesem Jahr werden alle Gedenkveranstaltungen unter Einhaltung der 3G-Regeln durchgeführt. Entsprechende Nachweise sind vorzulegen.

In Orsoy lädt der „Bürgerschützenverein Orsoy für 10.45 Uhr zum Treffen und Antreten am Lokal Orsoyer Hof ein. Der Zug wird über die Egerstraße zur evangelische Kirche führen, wo eine ökumenische Andacht gehalten wird. Anschließend geht es weiter zum Ehrenmal. Die Rede hält Bürgermeister Dietmar Heyde.

In Eversael beginnt die Gedenkstunde zum Volkstrauertag um 10.45 Uhr mit dem Treffen an der Bushaltestelle Grafschafter Straße. Vor dort ziehen die Teilnehmer zum Ehrenmal. Die Gedenkstunde findet unter Leitung des Bürgerschützenvereins statt.

In Millingen laden traditionell die Vereine zur Kranzniederlegung am Ehrenmal. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Sportplatz Jahnstraße. Die stellvertretende Bürgermeisterin Karin Winkel hält die Rede.

In Winterswick kommen die Mitglieder der St.-Marien-Bruderschaft um 11 Uhr im Vereinslokal Reintgeszusammen. Anschließend erfolgt die Kranzniederlegung am Ehrenmal.

In Budberg lädt der Bürgerschützenverein Budberg für 11.30 Uhr zu einer Totengedenkfeier am Ehrenmal auf dem Friedhof Budberg an der von-Büllingen-Straße ein.

In Rheinberg-Mitte versammeln sich die Teilnehmer zunächst auf dem Großen Markt, von dort geht es ab 12 Uhr zum Tor der Toten auf dem Paul-Feltes-Weg (Kattewall). Die Gedenkrede hält der stellvertretende Bürgermeister Heinz Engelke.

In Borth beginnen die Feierlichkeiten um 12 Uhr am Ehrenmal. Es spricht Ortsvorsteherin Petra Hoster.

In Ossenberg finden sich die Beteiligten um 13 Uhr an der katholischen Kirche zusammen, bevor alle zum Ehrenmal ziehen. Auch dort hält Ortsvorsteherin Petra Hoster die Rede.

In Alpsray und Wallach sind keine Feierstunden geplant. Es werden allerdings im kleinen Rahmen Kränze niedergelegt. So legt eine kleine Vorstands- und Offiziersabordnung des Bürgerschützenvereins Wilhelm Tell Wallach stellvertretend einen Kranz nieder.

(nmb)