Studieren nach den Terror-Anschlägen Besuch aus Israel in Rheinberg

Auch im Stadthaus konnte Bürgermeister Dietmar Heyde die Gäste begrüßen. Bei einem kleinen Rundgang durch das denkmalgeschützte Gebäude am Kirchplatz zeigten Idit Seltenreich und Yarif Sultan ganz besonderes Interesse an der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Rheinberg, da diese Thematik einen Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeit am Academic College in Tel Aviv, wo jüdische und arabische Studenten gemeinsam ihre Ausbildung durchlaufen, darstellt. Darüber will man im Austausch bleiben.