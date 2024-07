Serie Wochenmarkt Ossenberg Marktstand kurbelt das Geschäft an

Ralf Marquardt gehört zum Inventar des Ossenberger Wochenmarktes. Seit sechs Jahren und somit von Beginn an steht der Inhaber einer Friedhofsgärtnerei in Budberg mit seinem Verkaufswagen auf dem Dorfplatz. Je nach Jahreszeit können die Kunden sich bei ihm mit Pflanzen für den heimischen Garten eindecken. Und die machen reichlich Gebrauch von dem Angebot. „Zum Ossenberger Markt kommt einfach mehr Publikum als beispielsweise in Rheinberg. Außerdem ist das hier ein richtig schöner Dorfplatz“, so Marquardt, der mit fünf Angestellten hauptberuflich 1850 Gräber auf 16 Friedhöfen in Schuss hält.