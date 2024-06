Fußballturnier in Borth Sieben Solvay-Teams kickten für Vielfalt, Respekt und Toleranz

Die Teams waren am Freitag angereist, gemeinsam schaute man sich das EM-Spiel Deutschland gegen Schottland an, bevor es am Samstag auf den Platz ging. Mülders: „Wir haben ,jeder gegen jeden’ gespielt, es gab faire Partien und die Stimmung war gut.“ Am Ende siegte Bad Wimpfen vor Bernburg und den Rheinberger Youngsters. Pokale gab es für alle sieben Teams. Am Abend feierten alle Teilnehmer mit Gästen unter anderem vom Vorstand der Solvay GmbH aus Hannover mit rund 200 Frauen und Männern im Kamper Hof. Das Turnier habe das Gemeinschaftsgefühl gestärkt, sagte Mülders: „Man lernt sich besser kennen.“ Ein besonderer Dank gelte dem TuS Borth für die Unterstützung.