ADFC-Fahrradklima-Bericht Fürs Radfahren in Rheinberg gibt‘s eine Vier

Rund 245.000 Radfahrerinnen und Radfahrer haben an der nunmehr zehnten Ausgabe des Fahrradklima-Tests des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) teilgenommen. Das seien 15.000 mehr als 2020 und so viele wie nie zuvor, teilt der Club mit. Die Teilnehmer haben 1114 Städte und Gemeinden bewertet. Auch das ist ein neuer Rekord: 2020 waren es 1024, 2018 683 und 2016 539. Immer mehr Orte unter 100.000 Einwohner erreichen nach ADFC-Angaben die Mindestteilnahmezahl. Sie haben sich seit 2012 verdreifacht. Die Teilnehmenden sind meist viel mit dem Rad unterwegs. 63 Prozent nutzen das Fahrrad nahezu täglich, 91 Prozent mindestens einmal die Woche. Mehr als 90 Prozent fahren auch Auto, kennen ihre Orte also aus beiden Perspektiven.