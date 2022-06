Dienstleistungsbetrieb Rheinberg : Für Grünschnitt und Sperrmüll gibt‘s weiter Rabatt

Man kann die Abholung von Sperrmüll weiterhin mit dem DLB vereinbaren, direkt an der Bahnhofstraße abgeben kann man Sperrmüll nicht. Foto: Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Der Dienstleistungsbetrieb Rheinberg gewährt Rheinberger Bürgern weiterhin Rabatt, wenn sie Grünschnitt und Sperrmüll zum Abfallentsorgungszentrum in Kamp-Lintfort bringen.

Seit drei Jahren nimmt der Dienstleistungsbetrieb (DLB) keinen Grünschnitt und auch keinen Sperrmüll mehr am Betriebshof an der Bahnhofstraße an. Der DLB hat damals mit dem Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof einen Vertrag darüber geschlossen, dass Rheinberger Bürger ein Rabatt gewährt wird, wenn sie Grünschnitt und Sperrmüll in Kamp-Lintfort abgeben. Seit 2019 können Rheinberger diese Rabatt-Gutscheine einlösen und zahlen dann nur drei Euro pro Kofferraumladung Grünschnitt beziehungsweise Sperrmüll.

„Das Rabatt-System hat sich in den vergangenen drei Jahren bewährt und wird nach wie vor gut angenommen“, hieß es jetzt in der Sitzung des Betriebsausschusses. Der Vertrag läuft zum 31. Dezember 2022 aus. In Absprache mit dem Kreis Wesel schlug der DLB vor, den Vertrag zu den gleichen Konditionen bis zum 31. Dezember 2024 zu verlängern. Der Ausschuss stimmte dem einstimmig zu. Nach allem, was man zu dem Thema höre, habe sich die Entsorgung von Grünschnitt und Sperrmüll gut eingespielt.

Für das komplette Jahr 2021 hat der DLB 836 Grünschnitt- und 268 Sperrmüllanlieferungen registriert. Durch das Rabattsystem sind Kosten in Höhe von 1672 Euro (für Grünschnitt) beziehungsweise 2412 Euro (für Sperrmüll) angefallen. Während sich die Sperrmülllieferungen relativ gleichmäßig über das Jahr verteilten (es waren zwischen zwölf und 32 pro Monat), wurde Grünschnitt naturgemäß in der Zeit angeliefert, in der in den Gärten und auf den Balkonen alles wächst. Im Juni gab es 107, im Juli 110 Lieferungen, die die MVA Asdonkshof annahm. Im Januar waren es nur sieben, im Oktober immerhin noch 94.

Der DLB hatte die Annahme von Grünschnitt und Sperrmüll vor drei Jahren unter anderem mit Verweis auf die Verkehrssituation eingestellt. Vor allem samstags stauten sich die Autos auf der Bahnhofstraße vor dem DLB-Betriebsgelände.

(up)