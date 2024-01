Unternehmerpark Rheinberg Verkehrsproblem bleibt offen

Es sieht so aus, als sei die Kuh vom Eis. Wenn am 13. Februar der Rheinberger Stadtrat in einer Sondersitzung keinen Strich durch die Rechnung macht, kann die Zukunft am Annaberg ein zweites Mal beginnen. Das heißt: Wenn der städtebauliche Vertrag mit den Eigentümern der Messe Niederrhein unterzeichnet ist und die Bauverwaltung alle Voraussetzungen schafft, können die alten (und maroden) Reichel-Hallen abgerissen und der Unternehmerpark Rheinberg gebaut werden.