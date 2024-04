Europaschule Rheinberg und Kreisjägerschaft Fünftklässler erkunden den Wald

Am Donnerstagmorgen wurden die Schülerinnen und Schüler von erfahrenen Jägerinnen und Jägern der Kreisjägerschaft Wesel im Rheinberger Wald am Berkevoortshof am Annaberg begrüßt. Dort konnten sie ihr zuvor erlerntes Wissen unter Beweis stellen. Bei einem Pirschgang in Kleingruppen erklärten die Jägerinnen und Jäger den Kindern die Bedeutung des Waldes und wie wichtig es ist, ihn zu schützen und beantworteten all die Fragen der wissbegierigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler.