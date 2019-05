Straßensperrung für Entschärfung : Fünf-Zentner-Bombe bei Solvay in Rheinberg entdeckt

Foto: dpa/Ralf Hirschberger Infos So funktioniert eine Bombenentschärfung.

Rheinberg In Rheinberg ist am Dienstag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Für die Entschärfung muss die Straße am Solvay-Werk gesperrt werden.

Auf der Freifläche an der Kreuzung Zollstraße/Xantener Straße in Höhe des Solvay-Werks in Rheinberg ist eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Entschärfung soll gegen 14 Uhr erfolgen. Die benachbarten Wohnhäuser sind evakuiert worden. Den etwa 20 Bewohnern ist angeboten worden, sich vorübergehend im Stadthaus aufzuhalten.

Ordnungsamt und Polizei rechnen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich des Chemiewerkes. Die L 137 wird ab 14 gesperrt. Verkehrsteilnehmer sollen den Anweisungen der Einsatzkräfte folgen. Die Notrufnummern von Feuerwehr und Polizei sollen für Notrufe freigehalten werden.eitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 02843 171-600.