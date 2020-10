Musik und Comedy in Rheinberg : Frust bei Kulturveranstaltern wegen Corona-Absagen

Rudi Mahall, Tomasz Dabrowski, Andreas Lang und Kasper Tom alias Fusk haben das Konzert am Sonntag abgesagt. Foto: Band

Rheinberg Der Musik-Comedy-Abend mit Carmela de Feo im Schwarzen Adler in Vierbaum ist erneut verschoben, der Jazz-Abend mit der Gruppe Fusk in der Alten Kellnerei abgesagt. Das Kneipenquiz im To Hoop findet statt, ist aber ausgebucht.

Die Stadt Rheinberg machte den Anfang und sagte kurzfristig das für Montagabend angesetzte Theaterstück „Der Tatortreiniger“ in der Stadthalle ab. Der Grund. Corona und die steigenden Infektionszahlen. Der Schwarze Adler legte nach, die Kulturinitiative muss den Comedy-Musik-Abend mit Carmela de Feo (er sollte am Donnerstag laufen) erneut schieben. Nun soll er am 12. Mai 2021 stattfinden. Abgesagt sind auch die Adler-Konzerte von Zauberlehrling (19. Dezember) und Glam Bam (11. und 12. Dezember). Gefreut hatten sich viele Jazz-Fans, dass es am Sonntag, 25. Oktober wieder ein Jazz-Konzert der Gruppe Fusk in den Alten Kellnerei geben sollte. Doch auch der Verein Kulturprojekte Niederrhein sagte jetzt ab.