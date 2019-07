Unfall : Frontal gegen eine Ampel gefahren: Mann schwer verletzt

Ein 47-jähriger Weseler kam in der Nacht auf der Xantener Straße in Rheinberg von der Fahrbahn ab. Warum, ist unklar. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.

Am frühen Dienstagmorgen gegen halb drei Uhr ist ein Auto frontal gegen einen Ampelmast gefahren. Dabei verletzte sich der 47-jährige Weseler schwer. Er war mit seinem Wagen auf der Xantener Straße (L137, ehemalige B57) in Fahrtrichtung Grüntahl-Kreuzung/ Xanten unterwegs. An der Einmündung Xantener Straße (Jugendzentrum Zuff) kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann wurde in seinem Pkw eingeklemmt. Nachdem der Notarzt in erstversorgt hatte, wurde er geborgen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus nach Duisburg gebracht. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Polizei-Angaben auf ca. 20.000 Euro. Die Ampelanlage fiel komplett aus. Die Polizei leitete den Verkehr um, bis die Unfallaufnahme beendet war.