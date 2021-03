Neueröffnung in Rheinberg : Start mit „Turan’s Barber Shop 2“

Turan Akcil vor dem neuen Salon an der Orsoyer Straße 1. Bislang war dort Cutters. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Friseur Turan Akcil eröffnet am Dienstag seinen zweiten Herrensalon in der Rheinberger Innenstadt an der Orsoyer Straße 1 – nur 155 Meter vom ersten an der Rheinstraße 11 entfernt.

Von Nicole Maibusch

RHEINBERG In „Turan’s Barber Shop“ an der Rheinstraße 11 können sich Herren seit Mai 2019 die Haare schneiden, den Bart trimmen sowie Augenbrauen zupfen lassen. Das Angebot des reinen Herrensalons ist gefragt. „Gerade freitags und samstags waren die Termine ausgebucht, dass wir immer mehr Kunden vertrösten mussten“, sagt Inhaber Turan Akcil. Deshalb eröffnet der 46-jährige Friseur am Dienstag, 16. März, „Turan’s Barber Shop 2“ an der Orsoyer Straße 1.

Gleiches Konzept, dieselbe Optik: Herren, die sich an der Rheinstraße wohlfühlen, werden auch das Ambiente in „Turan’s Barber Shop 2“ mögen. Denn in Sachen Ausstattung gleicht das insgesamt 89 Quadratmeter große Ladenlokal (früher Friseur Cutters) dem Original an der Rheinstraße quasi aufs Haar. Vier Plätze stehen an der Orsoyer Straße 1 zur Verfügung. Ein Mitarbeiter des Barber Shops 1 wird sich hier künftig um die Kunden kümmern, gemeinsam mit zwei weiteren Friseuren, die Akcil eingestellt hat.

Die Entscheidung, einen zweiten Barber Shop in Steinwurfweite zu eröffnen, traf der Familienvater im November. „Es liegen in der Tat nur genau 155 Meter zwischen beiden Geschäften, ich habe es nachgemessen“, scherzt Turan Akcil. Doch kurz nach Vertragsunterschrift war dem Moerser zunächst gar nicht zum Scherzen zumute. Der erneute Lockdown traf ihn hart. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass auch die Friseure wieder schließen müssen“, erzählt der vierfache Vater und zweifache Großvater. Doch statt zu verzweifeln, blickte Turan nach vorne und brachte das neue Ladenlokal auf Vordermann. Dass er mit seinem Team seit Anfang März wieder Kunden bedienen darf – ein Segen für den Geschäftsmann. Der freut sich vor allem über die Treue seiner Kunden. „Etwa 95 Prozent sind wiedergekommen“, erzählt Turan. Darunter nicht nur viele junge Männer, sondern auch Senioren, die sich gerne ein „Verwöhnprogramm“ in „Turan’s Barber Shop“ gönnen.