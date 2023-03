Kommentar zum Schulstreit Friedensgespräch als Chance

Streit fängt meistens mit Kommunikationsproblemen an. In dieser Woche erlebten die Rheinberger, wie sich der Leiter des Amplonius-Gymnasiums, Marcus Padtberg, und Bürgermeister Dietmar Heyde ordentlich in die Haare gerieten. Einen solchen Schlagabtausch zwischen zwei ansonsten besonnen auftretenden Männern hat man in der Form und Schärfe lange nicht erlebt.