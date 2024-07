Ehejubiläum in Rheinberg Wallacher Ehepaar feiert Eiserne Hochzeit

Heinz Kopp, inzwischen 90 Jahre alt, stammt aus Hamborn. Er arbeitete zunächst im Bergbau, ließ sich Anfang der 1970er Jahre allerdings zum Lehrer umschulen und unterrichtete an einer Weseler Hauptschule. Heinz Kopp war zudem lange Jahre in der Gewerkschaft GEW aktiv und engagiert, gehörte unter anderem dem Kreisvorstand an. In seinen jungen Jahren spielte in seiner Freizeit in einer Mundharmonika-Gruppe. Einmal war bei einer Tanzveranstaltung eine junge Frau namens Elfriede im Publikum – da lernte sich das spätere Ehepaar kennen und lieben.