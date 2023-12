Digitalisierung in Rheinberg Freude über 3,6 Millionen Euro für Breitbandausbau

Timo Schmitz, Vorsitzender der FDP Rheinberg, sagt über die Förderung des Bundesministeriums für Rheinberg: „Ich freue mich, dass der Bund Gelder für die digitale Infrastruktur in Rheinberg bewilligt. Gerade in den Randgebieten Rheinbergs gibt es viele unterversorgte Adressen, die nun schneller an das Glasfasernetz angeschlossen werden können. Das ist ein großer Vorteil für viele Bürgerinnen und Bürger und das Gewerbe in Rheinberg.“