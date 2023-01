Statistik der Rheinberger Einsatzkräfte 280 Einsätze für die Feuerwehr

Zu den Brandeinsätzen zählen unter anderem die Fahrten zu Gebäuden mit Brandmeldeanlagen. In Industriebetrieben oder Pflegeheimen zum Beispiel lösen die Anlagen mitunter aus. Dann muss die Wehr ausrücken, auch wenn die erfahrenen Einsatzkräfte oftmals schon ahnen, dass es sich um einen Fehlalarm handelt. Ob das mitten in der Nacht, am Wochenende, Weihnachten oder Rosenmontag passiert, spielt dabei keine Rolle.