Täter ist flüchtig Einbruch in Rheinberger Blumengeschäft mit Lottostation

Einen Einbruch gab es am Freitagmorgen in Rheinberg an der Moerser Straße. Gegen 2.50 Uhr sei ein unbekannter Täter dort in ein Blumengeschäft eingedrungen, in dem sich derzeit übergangsweise auch eine Lottoannahmestelle befinde, teilt die Kreispolizeibehörde Wesel mit. Dabei sei der Täter über eine Schiebetür in das Gebäude gelangt und habe einen Rollladen, der das Blumengeschäft von der Lottoannahmestelle trenne, hochgeschoben. Derzeit sei noch unklar, ob der Täter etwas gestohlen habe, so die Polizei. Sie sei vom Sicherheitsdienst vor Ort über den Einbruch informiert worden. Beim Absuchen des Geländes konnten die Polizeibeamten neben dem Blumengeschäft an der Baustelle eines Supermarktes eine dunkel gekleidete Gestalt feststellen. Diese lief zu Fuß über die Moerser Straße in Richtung Löthstraße. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kamp-Lintfort unter der Rufnummer 02842 9340 zu wenden.