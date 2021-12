Vorstellung im Rheinberger Sportausschuss : Unfallgefahr, weil die Freibad-Rutsche zu kurz ist

Rheinberg Eine Unternehmensberatung hat im Auftrag der Stadt Rheinberg eine Risikoanalyse- und -bewertung für die Rheinberger Bäder erstellt. Die Ergebnisse wurden jetzt im Sportausschuss vorgestellt.

So besteht im 1954 eröffneten Bad die Gefahr, dass sich jemand den Kopf am Beckenboden aufschlägt. Rose: „Die Wassertiefe liegt bei 90 Zentimeter. Wenn eine schwerere Person bauchwärts eintaucht, könnte es zum Unfall kommen.“ Nach aktuellen Vorgaben müsse die Wassertiefe bei einem Meter liegen, die Rutsche daher verlängert und ins Wasser geführt werden. Der Kostenaufwand dafür sei aber gering. Es reiche aus, wenn eine Edelstahlplatte am unteren Ende befestigt werde.