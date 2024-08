Tote Person am Rhein bei Rheinberg entdeckt Leiche wurde obduziert – Polizei ermittelt weiter

Die Leiche, die am Montag im Rhein bei Eversael gefunden und von der Freiwilligen Feuerwehr Rheinberg geborgen wurde, ist am Donnerstag obduziert worden. Das teilte die Kreispolizeibehörde auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Das Ergebnis der Untersuchung sei, dass es sich wie vermutet um die Leiche einer weiblichen Person handelt, die schon seit längerer Zeit im Wasser gewesen sein muss. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht. Informationen zur Identität oder Herkunft der Toten gebe es noch nicht. Die Behörden ermitteln weiter. Die Leiche war am späten Montagvormittag im Orsoyer Rheinbogen nahe der Natostraße in Eversael entdeckt worden, wie die Feuerwehr berichtet hatte.