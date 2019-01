Rheinberg : Frauen im Stadthaus auf dem Vormarsch

Rheinberg Gleichstellung: Rheinberg erreicht, was viele Kommunen noch lange nicht geschafft haben. Bald haben in der Hälfte der Fachbereiche Frauen das Sagen. Ein Erfolg der Beigeordneten und Personalchefin Rosemarie Kaltenbach.

Die Frauen sind auf dem Vormarsch. Auch in der Rheinberger Stadtverwaltung. So ist die Zahl der Führungskräfte in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Und das freut Rosemarie Kaltenbach, die seit genau sieben Jahren als Beigeordnete unter anderem den Personalbereich verantwortet. „Wir haben jetzt erstmals einen Gleichstand bei den Fachbereichsleitungen erzielt“, betont sie. „Wir sind diesbezüglich gut aufgestellt, und das freut mich sehr. Denn ich habe mich in den vergangenen Jahren massiv dafür eingesetzt.“ Eine Entwicklung, so die Beigeordnete, die es so ausgeprägt in anderen Kommunen nicht gebe.

In erster Linie orientiert sich Rosemarie Kaltenbach natürlich an den Vorgaben des Landesgleichstellungsgesetzes. Darin heißt es, dass eine Frauenquote von mindestens 50 Prozent angestrebt sei. Was den Gesamtpersonalstand der Rheinberger Verwaltung (inklusive Bücherei, Schulsekretariaten, Dienstleistungsbetrieb, Bäder und Stadtarchiv etc.) angeht, hat die Damenwelt die Nase ohnehin vorne. Zum Stichtag 30. September 2018 waren bei der Stadt 222 Frauen (das entspricht 72 Prozent) und 85 Männer (28 Prozent) beschäftigt.

Info Gleichstellungsplan einstimmig beschlossen Der Rheinberger Rat hat den Gleichstellungsplan in seiner Sitzung am 11. Dezember einstimmig beschlossen, er gilt nun für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2021. Der Gleichstellungsplan der Stadt soll vermitteln, in welchen Berufsgruppen und Funktionen der Frauenanteil nicht die vom Landesgleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen vorgegebene Parität erreicht und wo Handlungsbedarf besteht.

An der Spitze der Fachbereiche geht es also reichlich weiblich zu. Der personalstarke Fachbereich Jugend und Soziales wird seit rund zwei Jahren von Monika Giesen geleitet, ihre Stellvertreterin ist Nadine Franke. Im Fachbereich Personal und Organisation hat Gabriele Bergerhoff das Sagen, ihre Vertreterin ist jetzt Maike Lange. Zur Leiterin des Fachbereichs Schule, Kultur und Sport wurde kürzlich Helga Karl befördert, ihre „Vize“ ist Stefanie Kaleita. Und dann sind da noch Sonja Helmich als Fachbereichsleiterin Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt sowie Anja Middeldorf als stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Immobilienwirtschaft. Beides sind eher männlich dominierte Abteilungen.

Auch in anderen Schlüsselpositionen haben sich Frauen durchgesetzt – auch wenn sie keine Führungspositionen im eigentlichen Sinne bekleiden. So ist Anne Igelbrink als Controllerin etabliert und mit Karen Diedrich wurde eine neue Architektin eingestellt. Und schon bald nimmt die neue Leiterin der Kämmerei ihre Tätigkeit auf. Wenn Bernd Löscher in den Ruhestand geht, soll sie ihn „beerben“ und wäre, so der Bürgermeister sie dazu bestellt, ebenfalls Fachbereichsleiterin.

Auch der Nachwuchs sei überwiegend weiblich, unterstreicht Kaltenbach: „Die Zahl der Frauen, die sich bei uns bewerben, nimmt zu. Und das ist in anderen Städten und Gemeinden ähnlich. Offenbar sind kommunale Verwaltungen für Männer als Arbeitgeber nicht mehr so attraktiv wie früher.“ Eines sagt Kaltenbach bei aller Freude über eine gute Frauenquote allerdings deutlich: „Egal, wer sich bei uns bewirbt: Die fachliche Qualifikation bewerten wir immer vorrangig.“