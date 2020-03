Internationaler Frauentag : Nanas zum Internationalen Frauentag

Info

Gedenktag Der Internationale Frauentag, 1975 von der UNO weltweit eingeführt, hat am 19. Dezember 1908 in den USA seinen Ursprung: Hemden-Näherinnen in New York haben gegen ihre Arbeitsbedingungen protestiert. Am 27. August 1910 haben 100 Delegierte aus 17 Ländern auf der Internationalen sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen das Frauenwahlrecht beschlossen – auf Initiative der Deutschen Clara Zetkin.