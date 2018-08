Rheinberg: Frau Ella Kaufladen & Café ab Samstag im alten Orsoyer Bürgerhaus

Orsoy : Café und Kaufladen im alten Bürgerhaus

Alexandra Maria Wilczek eröffnet am kommenden Samstag den Frau-Ella-Kaufladen mit Café. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Orsoy Alexandra Wilczek eröffnet am Samstag an der Kuhstraße 6 in Orsoy „Frau Ella“ – eine zeitgemäße Ausgabe eines Tante-Emma-Ladens.

Café und Kaufladen da, wo Dr. Nadjmabadi bis zum Umzug in seine neue Praxis Patienten versorgt hat: Alexandra Wilczek wird in dem alten Bürgerhaus von 1778 an der Kuhstraße 6 künftig „Frau Ella Kaufladen & Café“ betreiben. Am Samstag, 18. August, 12 Uhr, eröffnet sie ihr Geschäft.

„Ich wollte schon immer einen Laden haben“, erzählt die 36-Jährige. als sie sieben war, siedelte sie mit ihren Eltern und den beiden Schwestern von Polen nach Duisburg über. „Nach Orsoy haben wir sonntags Ausflüge gemacht“, erinnert sich Wilczek. „Ich mochte den Ort schon als Kind.“

Bis sie ihren Lebensmittelpunkt in das alte Festungsstädtchen verlegte, sollte es noch etwas dauern. Alexandra Wilczek absolvierte zunächst eine Ausbildung zur Hotelfachfrau, anschließend ein Wirtschaftsstudium, dann arbeitete sie als Recruiter und warb Fachkräfte an und ab. „ich wollte nicht mein Leben lang im Büro sitzen“, sagt sie. Zwei Jahre reiste sie durch Südostasien und später mit einem Wohnmobil durch Europa. Dann wurde es Zeit für neue Pläne.

So sieht das Logo des Geschäfts an der Kuhstraße aus. Foto: Uwe Plien

Gerne wäre sie nach Süddeutschland gegangen. Weil sie aber ihre Nichten und Neffen aufwachsen sehen wollten, entschied sie sich für eine Zukunft am Niederrhein. Eine Nichte heißt Ella – das kleine Mädchen wurde zur Namensgeberin für das Geschäft. Der Name passte auch deshalb gut, weil ich eine Alternative zu Tante Emma gesucht habe“, so Alexandra Wilczek, die sich in Orsoy sehr wohl fühlt.



Dass sie sich in Konkurrenz zu den Orsoyer Cafés Hagemann und Münster und zur Bäckerei Schmidt begibt, ist der 36-Jährigen bewusst. „Ich möchte aber keine Konkurrenz sein“, sagt sie. „Denn ich glaube, dass ich eine ganz andere Zielgruppe anspreche.“ Wilczek hat insbesondere jüngere Frauen, auch Mütter mit kleinen Kindern, als Kundinnen im Blick.

Im Haus Kuhstraße 20 hat die komplette Familie Wilczek seit Mai kräftig gewirbelt. Vorne wurde das eigentliche Café mit von Mutter Wilczek liebevoll aufgearbeiteten Stühlen hergerichtet. Verschiedene Kaffeesorten, aber auch Kaltgetränke, Softeis und selbstgebackene Kuchen kann man dort bekommen. Unter anderem Aprikosenkuchen mit Mandeldecke und Apfelkuchen mit karamelisierten Walnüssen und Streusel. „Ich biete aber auch Mittagstisch an“, so die Café-Betreiberin. Salate, Burger, im Winter auch Eintöpfe, das alles auch für Vegetarier und auf jeden Fall mit hochwertigen Lebensmitteln zubereitet – so der Plan. Bis auf den Kuchen alles auch zum Mitnehmen. Ein Pfandsystem mit Einmachgläsern hat die Geschäftsfrau bereits ausgetüftelt.

Im hinteren Bereich befindet sich der Kaufladen. Dort gibt es Gemüse und Obst aus regionalem Anbau, aber auch Öle und Kräuter. Von einem uralten 60-er-Jahre-Kühlschrank darf man sich nicht in die Irre führen lassen: Der kühlt schon lange nicht mehr und ist voll mit Büchern: die Café-Bibliothek.