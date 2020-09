Vor der Stichwahl in Rheinberg : So war das RP-Rededuell zwischen Tatzel und Heyde

Eine Zuschauerin beklagt, dass der Verkehr in Rheinberg zugenommen hat. Sie möchte wissen, was die Kandidaten deshalb unternehmen wollen? Tatzel sagt, dass es schon einen Antrag gebe und das Thema in den zuständigen Ausschüssen sei, daber werde über ein Gesamtkonzept gesprochen. Heyde spricht sich für mehr Tempo 30 in Rheinberg aus - in Wohngegenden. Auch auf dem Innen- und Außenwall könne er sich das vorstellen.