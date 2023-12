Mehr Bürgerbeteiligung in Rheinberg Fragestunde bald auch vor Ausschusssitzungen

Künftig sollen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rheinberg auch in Sitzungen des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses sowie der Fachausschüsse die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Das ist bisher nur zu Beginn der Stadtratssitzungen möglich. In der Praxis ist es aber schon lange so, dass der Bürgermeister oder die Ausschussvorsitzenden eine Sitzung unterbrechen, wenn erkennbar ist, dass sich eine Besucherin oder ein Besucher äußern möchte. Voraussetzung ist dann allerdings die Zustimmung des Gremiums.