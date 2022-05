Geschäftseröffnung in Rheinberg : „fräuleinRosa“ kombiniert Wohnen und Damenmode

Budberg Ilona Wolff eröffnet am Samstag, 28. Mai, 10 Uhr, ihr Geschäft „fräuleinRosa“ an der Rheinberger Straße 93 in Budberg. Die Erweiterung des Sortiments und die Installation eines Webshops sind bereits angedacht.

Für seine Ehefrau gehe mit der Eröffnung ihres eigenen Geschäfts ein Traum in Erfüllung, da ist sich Sascha Wolff sicher. Der 37-Jährige steht auf einer Leiter und erledigt noch die letzten Arbeiten und Handgriffe an der Fassade. Wenn Ilona Wolff am Samstag, 28. Mai, ab 10 Uhr (bis etwa 14 Uhr) die ersten Kunden begrüßt, soll alles perfekt sein im und am „fräuleinRosa“ an der Rheinberger Straße 93 in Budberg. Auf 40 Quadratmetern finden sich hier hochwertige Damenmode, unter anderem des niederländischen Labels Yaya, sowie schöne Wohnaccessoires. Die Idee, Mode und Wohnen zu kombinieren, stamme von seiner Frau, so Sascha Wolff. So finden das Outfit für die Frau und das „Outfit“ für die Wohnung zusammen.