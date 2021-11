Fotokalender des Rheinberger Fotografen Armin Fischer : Das Jahr 2022 – kuhlinarisch gesehen

Kuh goes Pop-Art. Dieses nachbearbeitete Foto schmückt das Juni-Blatt des Kalenders. RP-Fotos: A. Fischer Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Der Rheinberger Fotograf Armin Fischer hat seinen neuen Jahreskalender mit Aufnahmen seiner Lieblingstiere bestückt. In „Kuh 2022“ präsentiert er zwölf gelungene Monatsblätter zwischen Niederrhein-Idylle und Pop-Art.

Die Kuh ist so vieles: geschätzter Zutatenlieferant für Rouladen-, Steak- und Wurstsorten, aber natürlich auch für Milch; Heiliges Tier in Indien und in der lila eingefärbten Variante bei uns ein Kultobjekt aus der Schokoladen-Reklame. Nicht zuletzt ist die Kuh ein Inbegriff für Friedfertigkeit, Entspanntheit und Ruhe. Wenn man nicht gerade hellauf erregt und schwer verärgert seiner Nachbarin oder einer Autofahrerin, die einem soeben die Vorfahrt genommen hat, ein erbostes „Blöde Kuh!“ hinterher ruft.

Ob Schwarzbunte, Limousin, Charolais oder Galloway – Kühe und Rinder sind allgegenwärtig und scheinbar durch nichts aus der Ruhe zu bringende Wiederkäuer auf der Weide.

Das Euter prall, der Schwanz buschig. Ein weiteres Motiv aus dem neuen Fotokalender. Foto: Armin Fischer (arfi)

Info Hier ist der Kalender erhältlich Kaufen Den Kuh-Kalender von Armin Fischer kann man im Malerbetrieb Riekötter an der Bahnhofstraße 40 in Rheinberg (montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr) oder im Teeladen XanTee an der Klever Straße 28 in Xanten (montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr) zum Preis von 20 Euro kaufen. Man kann ihn auch direkt beim Fotografen bestellen unter der Mail-Adresse armin@fischer-photography.de

Armin Fischer macht die fotogenen Hornträger in unterschiedlichsten Fell-Outfits jetzt zu Pin-Up-Girls. Der neue Kalender des RP-Fotografen heißt schlicht „Kuh 2022“. Fischer ging schon lange mit diesem Projekt schwanger. Weil Kühe, das gibt er gerne zu, seine Lieblingstiere sind. Vielleicht weil sie als dauergechillte und genügsame Grasfresser das haben, was einem Fotografen im Dauerstress des täglichen Zeitungsbetriebs nicht selten verwehrt bleibt: Tiefenentspanntheit mit geradezu buddhistischer Konsequenz und manches Mal schon an Arroganz grenzender Ausdauer. Diese Viehcher haben eine Kuh-lness, von der wir oft nur träumen können.

Eine Kuh in den Bergen über den Lenker des Motorrads hinweg fotografiert. Foto: Armin Fischer (arfi)

„Kühe begleiten mich“, konstatiert Armin Fischer und erinnert an seine erste, sehr bewusste Begegnung mit Kühen in Kindertagen. Von einem Gewitter überrascht, sucht und findet die Familie Unterschlupf in einem Kuhstall und muss dort eine Weile ausharren. Die anfängliche Furcht der Kinder vor den massigen Tieren wich schnell einer freundschaftlichen Faszination. Das Ereignis im Kuhstall blieb für alle Zeiten im Gedächtnis der Familie Fischer haften.

Fotograf Armin Fischer bei der Arbeit. Foto: Armin Fischer (arfi)

Wer als Fotograf nicht Hunde, Katzen oder Vögel, sondern Kühe zu seinen Favoriten zählt, hat irgendwann ein gut gefülltes Archiv mit Abbildungen der Muh-Macher in allen denkbaren Posen. Sind die Tage des oft auf dem Motorrad von einem Termin zum anderen hetzenden RP-Lichtbildkünstlers Armin F. Fischer (das F für Friedrich fügt er immer dann ein, wenn er sich künstlerisch betätigt) auch noch so voll gepackt – sieht er eine Kuh, rollt er rechts ran und nimmt sie auf. Getreu der Devise: So viel Zeit muss sein.

Wo fängt das Rind an und wo hört es auf? Fotos wie dieses stammen aus mehreren Jahrzehnten. Foto: Armin Fischer (arfi)

Und so präsentiert Fischer nun einen in jeder Hinsicht ausgereiften Kulender – pardon: Kalender – für das kommende Jahr. Hervorragend jede einzelne Fotoarbeit des Profis, erstklassig der Druck, bravourös die ganze Aufmachung. Ob der weidende Zottel auf dem Deckblatt, das Fell-Detail und das vierbeinige Trio in idyllischer Winterlandschaft auf dem Februar-Blatt: Wer „Kuh 2022“ durchblättert, wird schnell zum Fan.

Ein kuhlinarischer Genuss bietet sich im Juni, wo eine Schwarzbunte auf der von Fischer pinkfarben eingefärbten Weide liegt. Kuh goes Pop-Art. Eine stilistische Note, die im September mit seinen Grün- und Rot-Tönen eine nicht minder schillernde Fortsetzung findet. Ein Höhepunkt ist das dreigeteilte Juli-Blatt. Das bedrohlich wirkende Auge der Kuh als starkes Ausschnittsbild, eine Kuh mit prallem Euter und buschigem Schwanz von hinten und in der Mitte ein Tier, das sich vorsichtig, beinahe eingeschüchtert, zum Fotografen umschaut, während es durch eine überflutete Weide watet. Das Lichtspiel in diesem Bild ist grandios.

In diesem tollen Kalender hat Armin F. Fischer Aufnahmen aus mehreren Jahrzehnten verarbeitet. „Denn“, so fasst er zusammen, „schon immer habe ich Kühe als ein beachtenswertes fotografisches Thema erachtet.“ Fischer hat das Auge und das Equipment, die Kühe haben die Ruhe weg und sind tolle Motive. Beides geht gut zusammen. Und: Wer sich bis zum Dezember durchgeblättert hat, dem ist der Appetit auf Rinder-Rouladen vergangen und es kann passieren, dass er erwägt, Vegetarier zu werden. Um der schönen Tiere willen.

(up)