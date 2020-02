Rheinberger Partnerstadt : Eine Foto-Ausstellung aus Hohenstein-Ernstthal

Rheinberg Thematisiert wurden im jüngsten Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur im Jahresrückblick die Städtepartnerschaften. Erfreuliches konnte Bürgermeister Frank Tatzel berichten. Aus der sächsischen Partnerstadt Hohenstein-Ernstthal kommt eine Foto-Ausstellung nach Rheinberg.

Sie zeigt, wie bewegend der Mauerfall vor 30 Jahren in der Partnerstadt verlief. Dabei geht der Blick des Fotografen Andreas Kretschel über Hohenstein-Ernstthal hinaus bis in die Städte Leipzig und Chemnitz. „Der genaue Termin wird noch gefunden“, so Tatzel. Gefunden ist bereits der Ausstellungsort, nämlich die Räumlichkeiten der Sparkasse am Niederrhein an der Bahnhofstraße. Bewegung bringt auch die Landesgartenschau, zu der Einladungen an die Partnerstadt ausgesprochen wurden.