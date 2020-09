Bürgermonitor in Rheinberg : Fossastraße wird zur „Rennstrecke“

Rheinberg Anwohner bitten die Stadt Rheinberg, zusätzlich zu den Tempo-30-Schildern zwei große „30“-Symbole auf die Fahrbahn aufzutragen. Die hat es früher schon mal gegeben. Elektronische Anzeigetafeln wurden bereits aufgehängt.

Ein wenig angefressen waren die Anwohner der Fossa- und auch der Kolpingstraße schon länge. Denn die Fossastraße entwickelt sich ihrer Auffassung nach immer mehr zu einer Rennstrecke. Ein schwerer Verkehrsunfall Mitte Juli brachte das Fass dann zum Überlaufen. Damals verletzte sich ein 20-jähriger Rheinberger schwer. Der junge Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer kamen nachts vom Annaberg und fuhren Richtung Bahnhofstraße. In Höhe der Einmündung Kolpingstraße verlor der 20-Jährige die Kontrolle über sein Auto, geriet auf den rechten Gehweg, stieß mit einem geparkten Pkw zusammen, überschlug sich und beschädigte ein Straßenschild sowie zwei Hauswände. „Es gab einen Riesenknall“, sagt Hans-Gerd „Hacki“ Hackfurth, der an der Kolpingstraße wohnt und seine Nachbarschaft als Pumpenmeister vertritt. „Da war für uns klar, dass da wieder einer viel zu schnell durch die Fossastraße gefahren ist.“ Eine Straße, das fügt er hinzu, an der in aller Regel auf beiden Seiten geparkt wird und auf der schnelles Fahren nicht erlaubt ist. Hackfurth: „Dort gilt schon seit längerer Zeit Tempo 30. Aber es hält sich kaum jemand daran und wir erleben immer wieder brenzlige Situationen, wenn wir in die Fossastraße einbiegen wollen.“