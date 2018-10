Rheinberg: Förderung der Vereine wird neu geregelt

Rheinberg Sportausschuss diskutierte in einer Sondersitzung die Richtlinien. Der Beschluss wurde jedoch in den Rat geschoben.

Die Grundlagen dafür, wie die Sportvereine künftig gefördert werden, soll auf ganz neue Beine gestellt werden. Diese Aktualisierung ist wesentlicher Bestandteil des längst verabschiedeten „Pakts für den Sport“. Als der Sportausschuss sich jetzt in einer Sondersitzung damit befasste, schwang allerdings ein aktuelles Beispiel, das für reichlich Diskussionsstoff sorgte, deutlich vernehmbar mit: Der SV Millingen hatte in diesem Jahr eine finanzielle Förderung beantragt, um seine ausrangierten Tennisplätze in einen Kunstrasenplatz umwandeln zu können. Das sei erforderlich, um das Fußballtraining auch im Winter aufrecht erhalten zu können. Andernfalls, so argumentierte der SVM, liefe dem Verein der Nachwuchs weg.